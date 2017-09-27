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|В Волгограде стройфирма задолжала своему монтажнику 80 тысяч рублей
|Скандалы и ЧП
|27.09.2017 16:51
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В итоге было установлено, что в 2016 году разнорабочий-монтажник несколько месяцев трудился в ООО «Строительная компания Волгограда». При этом трудовые отношения с ним не оформлялись, а зарплата ему выплачивалась нерегулярно. Таким образом, компания задолжала сотруднику более 80 тысяч рублей.
В этой связи был подан иск об установлении факта наличия трудовых отношений между стройфирмой и работником, а также о взыскании долга по зарплате.
Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Кроме этого, строительную компанию привлекли к штрафу в размере 55 тысяч рублей за уклонение оформления трудового договора с работником.
Полина Макарова
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