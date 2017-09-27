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В Волгограде стройфирма задолжала своему монтажнику 80 тысяч рублей Печать
Скандалы и ЧП
27.09.2017 16:51

В Волгограде стройфирма задолжала своему монтажнику 80 тысяч рублей

Прокуратура Краснооктябрьского района проверила ООО «Строительная компания Волгограда» на предмет соблюдения требований трудового законодательства.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, основанием для проверки стало обращение в ведомство работника организации.

В итоге было установлено, что в 2016 году разнорабочий-монтажник несколько месяцев трудился в ООО «Строительная компания Волгограда». При этом трудовые отношения с ним не оформлялись, а зарплата ему выплачивалась нерегулярно. Таким образом, компания задолжала сотруднику более 80 тысяч рублей.

В этой связи был подан иск об установлении факта наличия трудовых отношений между стройфирмой и работником, а также о взыскании долга по зарплате.

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Кроме этого, строительную компанию привлекли к штрафу в размере 55 тысяч рублей за уклонение оформления трудового договора с работником.

Полина Макарова
ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»

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