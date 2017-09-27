Экс-руководителю регионального бюро медико-социальной экспертизы ужесточили наказание

Судебная коллегия областного суда в апеллиционном порядке рассмотрела уголовное дело в отношении Натальи Карпенко и ее супруга Игоря Жукова.

Напомним, что громкий коррупционный скандал в бюро медико-социальной экспертизы произошел еще 3 года назад.

По данным дела, в июне 2014 года к Жукову обратился пенсионер МВД с просьбой помочь ему с оформлением инвалидности из-за заболевания, полученного в период службы в органах внутренних дел.

Всю документацию Жуков передал Карпенко, которая основания для установления инвалидности не нашла. У пенсионера супруги решили попросить денег за выдачу ложной справки.

Свои услуги злоумышленники оценили в 450 тысяч рублей. Получить от потерпевшего они смогли только 200 тысяч.

Позже было установлено, что с 2012 по 2014 года Жуков получал взятки за это на регулярной основе. Полученные деньги он расходовал по своему усмотрению.

В результате Тракторозаводский районный суд приговорил Карпенко к штрафу в размере 10 миллионов рублей, а Жукова к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 1 миллион 100 тысяч рублей.

Однако решение Тракторозаводского суда в отношении Карпенко было решено оспорить из-за чрезмерной мягкости.

Волгоградский областной суд назначил ей также 7 лет колонии общего режима, штраф в 27 миллионов рублей и лишение права заниматься медицинской деятельностью на 5 лет.

Осужденная была взята под стражу в зале суда.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress