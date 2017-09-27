Рядом с Волгоград-сити горит девятиэтажка

На место происшествия прибыл пожарный расчет, медики и полиция. Жильцов дома эвакуируют. Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», пожар произошел в девятиэтажном общежитии неподалеку от бизнес-центра Волгоград-сити по адресу ул. Рокоссовского, 60. По предварительным данным, в подвале произошло замыкание в электрощите. Едкий дым доходил до 4 этажа, что затрудняло эвакуацию людей. На данный момент на месте происшествия работает один пожарный расчет, также на месте находятся медики и полиция. Информации о пострадавших не поступало. Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро» Следующая >