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Рядом с Волгоград-сити горит девятиэтажка Печать
Скандалы и ЧП
27.09.2017 19:12

Рядом с Волгоград-сити горит девятиэтажка

На место происшествия прибыл пожарный расчет, медики и полиция. Жильцов дома эвакуируют.

Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», пожар произошел в девятиэтажном общежитии неподалеку от бизнес-центра Волгоград-сити по адресу ул. Рокоссовского, 60.

Рядом с Волгоград-сити горит девятиэтажка

По предварительным данным, в подвале произошло замыкание в электрощите. Едкий дым доходил до 4 этажа, что затрудняло эвакуацию людей.

Рядом с Волгоград-сити горит девятиэтажка

На данный момент на месте происшествия работает один пожарный расчет, также на месте находятся медики и полиция. Информации о пострадавших не поступало.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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