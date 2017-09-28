Активисты развенчали мифы и заблуждения относительно перевода часов в Волгограде
Волгоградцы, ратующие за перевод стрелок на 1 час вперед относительно Москвы, рассказали о мифах и з....
В Калаче-на-Дону 5-летнюю девочку нашли мертвой
22 сентября в Калаче-на-Дону возле гаражей нашли тело пропавшей неделю назад 5-летней девочки. ....
|Задержание фальшивомонетчика. Видео
|Скандалы и ЧП
|28.09.2017 03:11
|
В ходе личного досмотра задержанного полицейские обнаружили восемь купюр номиналом в пять тысяч рублей с признаками подделки. Мужчина признался, что получил «фальшивки» якобы от незнакомой женщины с целью дальнейшего сбыта, которую полицейские также вскоре установили. Ею оказалась 48-летняя жительница Уфы.
- В ходе проведения обыска по месту жительства горожанки, оперативниками обнаружено 77 фальшивых купюр достоинством в 5 тысяч рублей. Как выяснили сотрудники полиции, уфимка передавала своим двум знакомым фальшивую наличность для сбыта в магазинах города. Так, оперативниками зафиксировано пять фактов и одна попытка сбыта фальшивок указанными лицами в различных торговых точках города. Всего выявлено 90 фальшивых денежных знаков, которые пытались сбыть трое уфимцев, - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе МВД России.
Задержанным избрана мера пресечения в виде ареста. Возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ.
Евгений Иванов
Оперативное видео МВД России.
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
Последние новости
-
03:11
Задержание фальшивомонетчика. Видео
-
00:46
Победа над «Фарерами». Видео
-
27.09.2017 23:37
Рекорд сборной России в Щелково. Видео
-
27.09.2017 19:12
Рядом с Волгоград-сити горит девятиэтажка
-
27.09.2017 18:16
Экс-руководителю регионального бюро медико-социальной экспертизы ужесточили наказание
-
27.09.2017 17:21
Теперь льготный тариф будет действовать и в троллейбусе
-
27.09.2017 16:51
В Волгограде стройфирма задолжала своему монтажнику 80 тысяч рублей
-
27.09.2017 16:30
Волжане просят губернатора и мэра не допустить строительство нового химзавода
-
27.09.2017 15:59
Под Астраханью в ДТП погиб дальнобойщик из Волгограда
-
27.09.2017 15:55
Дорожники отсудили долг у администрации Волгограда
-
27.09.2017 15:02
В Волгограде едва не арестовали танкер с нефтью из Ярославля
-
27.09.2017 14:50
В Волгоградской области выросло число людей, защищенных от гриппа
-
27.09.2017 14:21
Жителям Ворошиловского района перекроют газоснабжение
-
27.09.2017 14:02
Под Волгоградом задержали мужчин с марихуаной
Самое читаемое
-
03:11
Задержание фальшивомонетчика. Видео
-
27.09.2017 19:12
Рядом с Волгоград-сити горит девятиэтажка
-
27.09.2017 18:16
Экс-руководителю регионального бюро медико-социальной экспертизы ужесточили наказание
-
27.09.2017 16:51
В Волгограде стройфирма задолжала своему монтажнику 80 тысяч рублей
-
27.09.2017 16:30
Волжане просят губернатора и мэра не допустить строительство нового химзавода
-
27.09.2017 15:59
Под Астраханью в ДТП погиб дальнобойщик из Волгограда
-
27.09.2017 15:55
Дорожники отсудили долг у администрации Волгограда
Последние комментарии
-
В Калаче-на-Дону 5-летнюю девочку нашли мертвой
-
Таких тварей, отдайте нам родителям.Пусть я садистка, но если бы с моим ребенком было такое, я бы не ... >>
-
-
Активисты развенчали мифы и заблуждения относительно перевода часов в Волгограде
-
В Волгограде пенсионерка вместо компота выпила жидкость для обработки туалетов
-
Какой кошмар... Даже слов нет. А я ведь искала инфу о компоте,но уже нашла тут: недопустимое ... >>
-
-
Волгоградские родители жалуются на поборы в школах
-
А у нас в школе №10 ничего не собирают кроме охраны. Но у нас и спортзала нет, то есть он есть ... >>
-
-
Волгоградское антикафе с паровыми коктейлями закрыли на 60 суток
-
Жители Волжского напуганы открытием нового химзавода
-
А давайте еще и трубный закроем: ведь металлургическа я отрасль находится на втором месте среди всех ... >>
-
-
Поздней осенью на Мамаевом кургане появится фонтан за 23 миллиона рублей
-
ВТБ 24 адреса отделений: недопустимое содержимоеs:нед опустимое содержимоеvbt-2 4недопустимое содержимое ... >>
-