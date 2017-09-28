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Задержание фальшивомонетчика. Видео Печать
Скандалы и ЧП
28.09.2017 03:11

Задержание фальшивомонетчика

 Сотрудники полиции задержали подозреваемых в сбыте партии фальшивых денежных купюр.


Инцидент произошел в столице Башкортостана городе Уфа. 31-летний мужчина попал в поле зрения правоохранительных органов, после того как в магазине расплатился фальшивыми денежными купюрами за продукты. Внимательного продавца смутило, что наличность отличалась по качеству бумаги, и незаметно нажал «тревожную кнопку», а самого покупателя задержал до приезда полиции под предлогом поиска сдачи.

В ходе личного досмотра задержанного полицейские обнаружили восемь купюр номиналом в пять тысяч рублей с признаками подделки. Мужчина признался, что получил «фальшивки» якобы от незнакомой женщины с целью дальнейшего сбыта, которую полицейские также вскоре установили. Ею оказалась 48-летняя жительница Уфы.

- В ходе проведения обыска по месту жительства горожанки, оперативниками обнаружено 77 фальшивых купюр достоинством в 5 тысяч рублей. Как выяснили сотрудники полиции, уфимка передавала своим двум знакомым фальшивую наличность для сбыта в магазинах города. Так, оперативниками зафиксировано пять фактов и одна попытка сбыта фальшивок указанными лицами в различных торговых точках города. Всего выявлено 90 фальшивых денежных знаков, которые пытались сбыть трое уфимцев, - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе МВД России.

Задержанным избрана мера пресечения в виде ареста. Возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ.

Евгений Иванов

Оперативное видео МВД России.

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