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На севере Волгограда задержали мужчину с амфетамином Печать
Скандалы и ЧП
28.09.2017 09:31

На севере Волгограда задержали мужчину с амфетамином

20-летнего волгоградца застали во время закладки наркотика на улице Загорской в Тракторозаводском районе.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в региональном главке МВД России, накануне оперативники задержали молодого жителя Дзержинского района по подозрению в сбыте наркотиков.

Установлено, что он сделал 4 закладки из амфетамина в тайники в Тракторозаводском районе. А в ходе досмотра у волгоградца нашли еще несколько свертков с запрещенным веществом. В общей сложности у задержанного изъяли больше двухсот доз наркотика.

Сейчас молодой человек заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается. За содеянное волгоградцу грозит 20 лет лишения свободы.

Полина Макарова
ФОТО: ГУ МВД России по региону

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