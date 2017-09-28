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|Под Волгоградом сбили юную велосипедистку
|Скандалы и ЧП
|28.09.2017 10:04
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Так, около 20 часов на улице Республиканской 30–летний водитель «четырнадцатой» сбил девочку, которая переезжала проезжую часть на велосипеде. При этом 11-летняя волгоградка в нарушение ПДД ехала по пешеходному переходу. Столкнувшись с велосипедисткой, водитель наехал на опору ЛЭП, но не пострадал. А девочка с травмами попала в больницу.
Полина Макарова
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