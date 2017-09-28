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Под Волгоградом сбили юную велосипедистку Печать
Скандалы и ЧП
28.09.2017 10:04

Под Волгоградом сбили юную велосипедистку

11-летняя жительница Михайловского района решила переехать пешеходный переход на двухколесном транспорте.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне вечером в Михайловском районе случилось ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя.

Так, около 20 часов на улице Республиканской 30–летний водитель «четырнадцатой» сбил девочку, которая переезжала проезжую часть на велосипеде. При этом 11-летняя волгоградка в нарушение ПДД ехала по пешеходному переходу. Столкнувшись с велосипедисткой, водитель наехал на опору ЛЭП, но не пострадал. А девочка с травмами попала в больницу.

Полина Макарова
ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»

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