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С волгоградского предпринимателя взыскали более 9 миллионов рублей Печать
Скандалы и ЧП
28.09.2017 10:34

С волгоградского предпринимателя взыскали более 9 миллионов рублей

Директор одной из коммерческих фирм в Светлоярском районе совершил налоговое преступление.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе региональной прокуратуры, в Светлоярском районе по делу о неуплате налогов в крупном размере проходил руководитель одной из коммерческих организаций. Однако в связи с истечением срока давности уголовное производство в его отношении было прекращено.

При этом местный прокурор все же обратился в суд с иском о взыскании с предпринимателя свыше 9 миллионов рублей в бюджет. Данные требования были удовлетворены в полном объеме.

Отметим, что за текущий год только в Светлоярском районе в казну возвращено более 45 миллионов рублей налогов.

Полина Макарова
ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»

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