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В Волгограде из «Светофора» изъяли 150 килограммов подозрительных колбас Печать
Скандалы и ЧП
28.09.2017 10:53

В Волгограде из «Светофора» изъяли 150 килограммов подозрительных колбас

Инспекторы Россельхознадзора вновь выявили в одном из магазинов сети «Светофор» грубые нарушения требований ветеринарного законодательства.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе надзорного ведомства, в Волгограде в одном из магазинов сети «Светофор» инспекторы обнаружили в продаже колбасные изделия, а также мясо свинины без сопроводительных документов. Общий вес подозрительной продукции составил 150 килограммов.

Также, без ветеринарных сопроводительных документов в холодильной камере торговой точки находилась охлажденная свинина. При этом на этикетке этого товара отсутствовала полная информация о сроке годности, производителе, условиях хранения, составе, наличие или отсутствие ГМО.

За данные нарушения директор магазина заплатит штраф. Вся вышеуказанная продукция уничтожена.

К слову, волгоградский «Светофор» уже не в первый раз попадает в поле зрения регионального Россельхознадзора в связи с нарушением ветеринарного законодательства. Так, около двух недель назад инспекторы обнаружили, что магазин хранил просрочку и свежий товар в одном холодильнике.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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