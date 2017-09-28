Под Волгоградом урюпчанин хранил центнер наркотиков и оружие

Волгоградские оперативники задержали жителя Урюпинского района. Мужчину подозревают в причастности к незаконному обороту наркотиков, огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в региональном УФСБ России, мужчину задержали в ходе совместной операции с сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области. В своей землянке урюпчанин хранил марихуану и сырье для ее производства общим весом более 150 килограммов, а также АК-47, пистолет-пулемет Шпагина, винтовку Маузер и боеприпасы к ним в количестве свыше 400 единиц. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей. Полина Макарова

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