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Под Волгоградом урюпчанин хранил центнер наркотиков и оружие Печать
Скандалы и ЧП
28.09.2017 11:23

Под Волгоградом урюпчанин хранил центнер наркотиков и оружие

Волгоградские оперативники задержали жителя Урюпинского района. Мужчину подозревают в причастности к незаконному обороту наркотиков, огнестрельного оружия и боеприпасов.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в региональном УФСБ России, мужчину задержали в ходе совместной операции с сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области.

В своей землянке урюпчанин хранил марихуану и сырье для ее производства общим весом более 150 килограммов, а также АК-47, пистолет-пулемет Шпагина, винтовку Маузер и боеприпасы к ним в количестве свыше 400 единиц.

Под Волгоградом урюпчанин хранил центнер наркотиков и оружие

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.

Полина Макарова
ФОТО: УФСБ России по региону

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