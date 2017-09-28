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У волгоградки конфисковали экстремистскую литературу про Библию Печать
Скандалы и ЧП
28.09.2017 12:02

У волгоградки конфисковали экстремистскую литературу про Библию

Женщина заказала из-за границы книгу, которая запрещена на территории России.

Ввоз на территорию РФ запрещенной литературы был обнаружен Волгоградской транспортной прокуратурой в ходе проверки.

Оказалось, что волгоградка заказала из-за границы книгу «Чему на самом деле учит Библия», Pennsylvania, Германия январь 2013 г.

Как пояснили ИА «СоцИнформБюро» в волгоградской транспортной прокуратуре, данное издание внесено в список экстремистских материалов. Его распространение на территории России запрещено.

В результате в отношении гражданки было возбуждено дело об административном правонарушении. Красноармейский районный суд назначил ей наказание в виде конфискации книги.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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