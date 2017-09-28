У волгоградки конфисковали экстремистскую литературу про Библию

Женщина заказала из-за границы книгу, которая запрещена на территории России. Ввоз на территорию РФ запрещенной литературы был обнаружен Волгоградской транспортной прокуратурой в ходе проверки. Оказалось, что волгоградка заказала из-за границы книгу «Чему на самом деле учит Библия», Pennsylvania, Германия январь 2013 г. Как пояснили ИА «СоцИнформБюро» в волгоградской транспортной прокуратуре, данное издание внесено в список экстремистских материалов. Его распространение на территории России запрещено. В результате в отношении гражданки было возбуждено дело об административном правонарушении. Красноармейский районный суд назначил ей наказание в виде конфискации книги. Юлия Соболева

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