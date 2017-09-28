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|В Волгограде отменили рейс в Турцию авиакомпании «ВИМ-Авиа»
|Скандалы и ЧП
|28.09.2017 13:11
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Информация об отмене утреннего рейса НН-9131в Анталию была размещена сегодня на электронном табло Международного аэропорта Волгограда.
Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе воздушной гавани города-героя, отмена рейса произошла из-за проблем с авиакомпанией ВИМ-авиа.
- Волгоградцы, которые находятся сейчас в Анталии, сегодня смогут вернутся домой с авиакомпанией Ай Флай в 21.35, - пояснили в аэропорту.
Отметим, что ситуация с задержками вылетов у «ВИМ-Авиа» обострилась на прошлой неделе. Представители компании официально заявили о финансовых проблемах, после чего в дело вмешался Минтранс, Росавиация и прокуратура.
Сегодня Следственный комитет России сообщил о задержании генерального директора компании Александра Кочнева, а также главного бухгалтера Екатерины Пантелеевой.
Вскоре им будет предъявлено обвинение по уголовному делу о хищении денежных средств пассажиров.
Юлия Соболева
Фото: Следственный комитет России
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