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В Волгограде отменили рейс в Турцию авиакомпании «ВИМ-Авиа» Печать
Скандалы и ЧП
28.09.2017 13:11

В Волгограде отменили рейс в Турцию авиакомпании «ВИМ-Авиа»

Жители Волгограда не смогли улететь на отдых из-за проблем с авиакомпанией ВИМ-авиа».

Информация об отмене утреннего рейса НН-9131в Анталию была размещена сегодня на электронном табло Международного аэропорта Волгограда.

Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе воздушной гавани города-героя, отмена рейса произошла из-за проблем с авиакомпанией ВИМ-авиа.

- Волгоградцы, которые находятся сейчас в Анталии, сегодня смогут вернутся домой с авиакомпанией Ай Флай в 21.35, - пояснили в аэропорту.

Отметим, что ситуация с задержками вылетов у «ВИМ-Авиа» обострилась на прошлой неделе. Представители компании официально заявили о финансовых проблемах, после чего в дело вмешался Минтранс, Росавиация и прокуратура.

Сегодня Следственный комитет России сообщил о задержании генерального директора компании Александра Кочнева, а также главного бухгалтера Екатерины Пантелеевой.

Вскоре им будет предъявлено обвинение по уголовному делу о хищении денежных средств пассажиров.

Юлия Соболева

Фото: Следственный комитет России

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