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В Камышине беглый заключенный угнал машину и спрятался в кустах Печать
Скандалы и ЧП
28.09.2017 13:55

В Камышине беглый заключенный угнал машину и попытался спрятаться в кустах

Полиция Камышина задержала угонщика, который отбывал наказание в тюрьме за угон.

Накануне в дежурную часть Камышина обратился 76-летний пенсионер. Мужчина рассказал, что к нему на дачу пробрался неизвестный, ударил его по голове и угнал его машину ВАЗ-2105.

Незамедлительно в городе был введен план «Перехват», в ходе которого автомобиль с угонщиком удалось найти на трассе «Сызрань - Саратов – Волгоград».

Во время погони злоумышленник свернул на проселочную дорогу и доехал до села Вихлянцево, где и был блокирован.

- Находившийся за рулем мужчина выбежал из автомашины и попытался скрыться в зарослях кустарника, но был задержан в ходе обследования местности, - сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе силового ведомства.

Как оказалось, за рулем машины был 30-летний камышанин, отбывающий наказание за кражи, разбой, угон и применение насилия в отношения представителя власти.

В результате он был передан обратно в исправительное учреждение. В отношении него возбудили уголовное дело. Также проводится проверка по факту побега.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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