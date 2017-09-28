Накануне в дежурную часть Камышина обратился 76-летний пенсионер. Мужчина рассказал, что к нему на дачу пробрался неизвестный, ударил его по голове и угнал его машину ВАЗ-2105.

Незамедлительно в городе был введен план «Перехват», в ходе которого автомобиль с угонщиком удалось найти на трассе «Сызрань - Саратов – Волгоград».

Во время погони злоумышленник свернул на проселочную дорогу и доехал до села Вихлянцево, где и был блокирован.

- Находившийся за рулем мужчина выбежал из автомашины и попытался скрыться в зарослях кустарника, но был задержан в ходе обследования местности, - сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе силового ведомства.

Как оказалось, за рулем машины был 30-летний камышанин, отбывающий наказание за кражи, разбой, угон и применение насилия в отношения представителя власти.

В результате он был передан обратно в исправительное учреждение. В отношении него возбудили уголовное дело. Также проводится проверка по факту побега.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress