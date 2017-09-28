Волгоградского правозащитника будут судить за мошенничество

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|Скандалы и ЧП
|28.09.2017 14:11
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Так, по версии следствия, экс-адвокат совместно со своим товарищем летом 2014 года обманом похитили больше полумиллиона рублей своей доверительницы. Эти деньги злоумышленники получили от потерпевшей под предлогом оказания ей юридической помощи по переоформлению права собственности на земельный участок.
При этом обвиняемые никак не помогли гражданке, зато внушительную сумму потратили.
В отношении аферистов возбуждены уголовные дела. Расследование проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Свою вину бывший адвокат признал и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей. Мужчине грозит до 6 лет тюремного заключения.
К слову, экс-правозащитник ранее уже был осужден за покушение на аналогичное преступление. Тогда его приговорили к 1 году лишения свободы.
Полина Макарова
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