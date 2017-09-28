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По подозрению в убийстве и изнасиловании в Волгограде задержали гастарбайтеров Печать
Скандалы и ЧП
28.09.2017 15:00

По подозрению в убийстве и изнасиловании в Волгограде задержали мигрантов

Следственный комитет по Волгоградской области возбудил уголовное дело по факту группового изнасилования гражданки Китая и убийства ее мужа.

Ночью 23 сентября в полицию обратилась работница одного из сельхозпредприятий региона из Китайской народной республики. Она рассказала, что в нее жилище ворвались неизвестные, надругались над ней и похитили ее мужа.

Как пояснила китаянка, вместе с супругом она еще весной прибыла на заработки. Пара жила в палатке на окраине поселка, а один из подозреваемых в преступлении проживал на соседнем участке.

Вскоре по горячим следам злоумышленник был задержан. Его подельников сотрудникам СК и МВД при силовой поддержке Росгвардии удалось задержать 26 сентября в Городищенском районе. В этот же день было найдено тело похищенного мужчины.

27 сентября были пойманы еще двое подозреваемых, которые скрывались в Дубовском районе.

Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СК по региону, мотивом к преступлению стала жажда наживы. Преступники предполагали, что фермер хранил дома крупную сумму денег.

- Поняв, что в палатке денег нет, они изнасиловали женщину, а её мужа вывезли в поле, где стали пытать. Не добившись желаемого, злоумышленники расправились с потерпевшим – фермер скончался на месте происшествия от полученных ножевых ранений. Спрятав тело убитого в зарослях камыша, налетчики скрылись, - прокомментировали в СК.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование дела продолжается.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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