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|Волгоградца оштрафовали за перевозку ребенка за рулем
|Скандалы и ЧП
|28.09.2017 15:53
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Инцидент с неправильной перевозкой несовершеннолетнего произошел сегодня, 28 сентября, около 11 утра на улице Полины Осипенко.
Там, сотрудники Госавтоинспекции заметили, что за рулем автомобиля «Мерседес» находился двухлетний малыш. Оказалось, что к себе на руки ребенка посадил водитель иномарки.
Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, прямо на месте в отношении водителя был составлен административный протокол по статье «Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения».
Теперь мужчине предстоит заплатить штраф в размере 3 тысяч рублей.
Юлия Соболева
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