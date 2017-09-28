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Волгоградца оштрафовали за перевозку ребенка за рулем Печать
Скандалы и ЧП
28.09.2017 15:53

Волгоградца оштрафовали за перевозку ребенка за рулем

Водителя иномарки привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.

Инцидент с неправильной перевозкой несовершеннолетнего произошел сегодня, 28 сентября, около 11 утра на улице Полины Осипенко.

Там, сотрудники Госавтоинспекции заметили, что за рулем автомобиля «Мерседес» находился двухлетний малыш. Оказалось, что к себе на руки ребенка посадил водитель иномарки.

Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, прямо на месте в отношении водителя был составлен административный протокол по статье «Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения».

Теперь мужчине предстоит заплатить штраф в размере 3 тысяч рублей.

Юлия Соболева
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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