Волгоградца оштрафовали за перевозку ребенка за рулем

Инцидент с неправильной перевозкой несовершеннолетнего произошел сегодня, 28 сентября, около 11 утра на улице Полины Осипенко.

Там, сотрудники Госавтоинспекции заметили, что за рулем автомобиля «Мерседес» находился двухлетний малыш. Оказалось, что к себе на руки ребенка посадил водитель иномарки.

Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, прямо на месте в отношении водителя был составлен административный протокол по статье «Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения».

Теперь мужчине предстоит заплатить штраф в размере 3 тысяч рублей.

Юлия Соболева

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области