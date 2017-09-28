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|Волгоград пошел в топ-10 городов с самыми убитыми дорогами
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|28.09.2017 16:54
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Общероссийский народный фронт объявил итоги 8 месяцев работы интерактивного ресурса «Карта убитых дорог». Оказалось, что за это время россияне отметили больше 22 тысяч километров плохих дорог.
Как сообщается на официальном сайте ОНФ, карта позволила активистам сформировать списки городов с лучшими и худшими дорогами в стране.
Напомним, что в августе в региональном отделении ОНФ представили список ужасных дорог Волгоградской области.
Так, самой убитой по итогам за 6 месяцев работы стала дорога до хутора Песчаный Серафимовичского района. Она собрала на сайте ОНФ больше тысячи голосов.
Также в аутсайдеры вошла 3-я Продольная магистраль, Двинская, Полухина, Тимирязева, Кубинская, бульвар 30-летия Победы, Еременко, 1-я Продольная магистраль, Советская, проезд Дорожников. Отдельно активисты отметили жуткое состояние дороги на Волжской ГЭС и улицы Качинцев в Дзержинском районе.
Юлия Соболева
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