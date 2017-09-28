ОАО ЕДКММ
Волгоград пошел в топ-10 городов с самыми убитыми дорогами Печать
Скандалы и ЧП
28.09.2017 16:54

Волгоград пошел в топ-10 городов с самыми убитыми дорогами

Активисты ОНФ представили результаты работы проекта «Карта убитых дорог».

Общероссийский народный фронт объявил итоги 8 месяцев работы интерактивного ресурса «Карта убитых дорог». Оказалось, что за это время россияне отметили больше 22 тысяч километров плохих дорог.

Как сообщается на официальном сайте ОНФ, карта позволила активистам сформировать списки городов с лучшими и худшими дорогами в стране.
Волгоград, уже по традиции, оказался во втором списке. Из 110 позиций город-герой оказался на 101 месте. Вперед себя он пропустил только Владивосток, Орел, Кондопога, Шадринск, Нальчик, Ковров, Тверь, Орск и Махачкалу.

Напомним, что в августе в региональном отделении ОНФ представили список ужасных дорог Волгоградской области.

Так, самой убитой по итогам за 6 месяцев работы стала дорога до хутора Песчаный Серафимовичского района. Она собрала на сайте ОНФ больше тысячи голосов.

Волгоград пошел в топ-10 городов с самыми убитыми дорогами

Также в аутсайдеры вошла 3-я Продольная магистраль, Двинская, Полухина, Тимирязева, Кубинская, бульвар 30-летия Победы, Еременко, 1-я Продольная магистраль, Советская, проезд Дорожников. Отдельно активисты отметили жуткое состояние дороги на Волжской ГЭС и улицы Качинцев в Дзержинском районе.

Юлия Соболева
Фото: ОНФ

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru