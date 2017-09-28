ОАО ЕДКММ
В Испании по делу «русской мафии» задержан авторитет из Волгограда Печать
Скандалы и ЧП
28.09.2017 17:51

В Испании по делу «русской мафии» задержан авторитет из Волгограда

Авторитетный волгоградский предприниматель Сергей Дождев был задержан Гражданской гвардией Испании в ходе операции «Олигарх».


Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», в ходе операции против «русской мафии» испанские оперативники задержали 11 россиян в провинции Малага. Об этом сообщает РБК.

По версии следствия, задержанные граждане России занимались в Испании отмыванием преступных капиталов. Кроме того, их подозревают в связях с измайловской и солнцевской ОПГ.
В ходе операции у россиян были изъяты 23 элитных автомобиля, большие суммы наличных, огнестрельное оружие и компьютеры.

В числе задержанных значится владелец «Agua Sierra de Mijas» Олег Кузнецов и еще один руководитель компании Владимир Дзреев, владелец футбольного клуба «Марбелья» Александр Гринберг и Арнольд Спиваковский, вице-президент ФК «Марбелья» Герман Пастушенко, а также известный волгоградский боксер и предприниматель Сергей Дождев.

Имя последнего в городе-герое широко известно. Дождев был близким другом вице-президента региональной федерации бокса Владимира Кадина, который трагически погиб несколько лет назад.

В Волгограде предприниматель был генеральным директором ООО «АЛ.ЛИТ.ПРО». Организация сдавала внаем недвижимое имущество.

Кроме того, братьям Дождевым принадлежит местная база вторчермета, где за несколько десятилетий были переработаны сотни тонн металла, в том числе и военная техника. Здесь в 2013 году предприниматели любезно предоставили лидеру мотоклуба «Ночные волки» Александру «Хирургу» Залдастанову площадку под байк-шоу.

В Испании по делу «русской мафии» задержан авторитет из Волгограда

Примечательно, что в 2017 году правоохранительными органами также были задержаны еще двое приближенных Владимира Кадина: Владимир Поташкин и Виталий Брудный.

Последнего задержали 12 июня в Краснодарском крае по подозрению в покушении на убийство Владимира Поташкина. А 22 июня в Волгограде за вымогательство задержали самого Поташкина.

Полина Макарова
Фото: Jorge Guerrero / AFP

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Последние новости

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru