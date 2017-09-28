В Испании по делу «русской мафии» задержан авторитет из Волгограда

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|28.09.2017 17:51
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По версии следствия, задержанные граждане России занимались в Испании отмыванием преступных капиталов. Кроме того, их подозревают в связях с измайловской и солнцевской ОПГ.
В числе задержанных значится владелец «Agua Sierra de Mijas» Олег Кузнецов и еще один руководитель компании Владимир Дзреев, владелец футбольного клуба «Марбелья» Александр Гринберг и Арнольд Спиваковский, вице-президент ФК «Марбелья» Герман Пастушенко, а также известный волгоградский боксер и предприниматель Сергей Дождев.
Имя последнего в городе-герое широко известно. Дождев был близким другом вице-президента региональной федерации бокса Владимира Кадина, который трагически погиб несколько лет назад.
В Волгограде предприниматель был генеральным директором ООО «АЛ.ЛИТ.ПРО». Организация сдавала внаем недвижимое имущество.
Кроме того, братьям Дождевым принадлежит местная база вторчермета, где за несколько десятилетий были переработаны сотни тонн металла, в том числе и военная техника. Здесь в 2013 году предприниматели любезно предоставили лидеру мотоклуба «Ночные волки» Александру «Хирургу» Залдастанову площадку под байк-шоу.
Примечательно, что в 2017 году правоохранительными органами также были задержаны еще двое приближенных Владимира Кадина: Владимир Поташкин и Виталий Брудный.
Последнего задержали 12 июня в Краснодарском крае по подозрению в покушении на убийство Владимира Поташкина. А 22 июня в Волгограде за вымогательство задержали самого Поташкина.
Полина Макарова
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