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Под Волгоградом в жутком ДТП с фурой погиб мужчина Печать
Скандалы и ЧП
28.09.2017 18:23

Под Волгоградом в жутком ДТП с фурой погиб мужчина

Авария произошла на трассе Москва – Волгоград неподалеку от Иловли.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», столкновение произошло между фурой, автомобилем «Волга» и иномаркой «Cherry» возле хутора Тары в Иловлинском районе.

От сильного удара о тягач «Волгу» смяло. По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля погиб на месте.

Под Волгоградом в жутком ДТП с фурой погиб мужчина

По словам автомобилистов, движение на данном участке трассы сильно затруднено. На месте работают полицейские и медики.

Все подробности происшествия уточняются.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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