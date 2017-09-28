Под Волгоградом в жутком ДТП с фурой погиб мужчина

Авария произошла на трассе Москва – Волгоград неподалеку от Иловли. Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», столкновение произошло между фурой, автомобилем «Волга» и иномаркой «Cherry» возле хутора Тары в Иловлинском районе. От сильного удара о тягач «Волгу» смяло. По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля погиб на месте. По словам автомобилистов, движение на данном участке трассы сильно затруднено. На месте работают полицейские и медики. Все подробности происшествия уточняются. Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро» Следующая >