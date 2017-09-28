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|Под Волгоградом в жутком ДТП с фурой погиб мужчина
|Скандалы и ЧП
|28.09.2017 18:23
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Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», столкновение произошло между фурой, автомобилем «Волга» и иномаркой «Cherry» возле хутора Тары в Иловлинском районе.
От сильного удара о тягач «Волгу» смяло. По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля погиб на месте.
По словам автомобилистов, движение на данном участке трассы сильно затруднено. На месте работают полицейские и медики.
Все подробности происшествия уточняются.
Юлия Соболева
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