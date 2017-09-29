ОАО ЕДКММ
Машина губернатора попала в ДТП Печать
Скандалы и ЧП
29.09.2017 10:22

Машина губернатора попала в ДТП

Автомобиль Kia Quoris столкнулся с Hyundai Elantra на Центральной набережной Волгограда.

Инцидент с губернаторским автомобилем произошел час назад в Центральном районе на 62-й Армии.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», иномарки на повороте задели друг друга по касательной. В результате происшествия никто не пострадал.

Отметим, что самого главы Волгоградской области Андрея Бочарова в автомобиле не было.

Водитель и пассажир Kia Quoris вскоре после аварии сняли номерные знаки. В рекордные сроки к месту ДТП прибыло сразу два экипажа ДПС.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru