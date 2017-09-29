Машина губернатора попала в ДТП

Автомобиль Kia Quoris столкнулся с Hyundai Elantra на Центральной набережной Волгограда. Инцидент с губернаторским автомобилем произошел час назад в Центральном районе на 62-й Армии. Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», иномарки на повороте задели друг друга по касательной. В результате происшествия никто не пострадал. Отметим, что самого главы Волгоградской области Андрея Бочарова в автомобиле не было. Водитель и пассажир Kia Quoris вскоре после аварии сняли номерные знаки. В рекордные сроки к месту ДТП прибыло сразу два экипажа ДПС. Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро» Следующая >