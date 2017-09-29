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|Машина губернатора попала в ДТП
|Скандалы и ЧП
|29.09.2017 10:22
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Инцидент с губернаторским автомобилем произошел час назад в Центральном районе на 62-й Армии.
Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», иномарки на повороте задели друг друга по касательной. В результате происшествия никто не пострадал.
Отметим, что самого главы Волгоградской области Андрея Бочарова в автомобиле не было.
Водитель и пассажир Kia Quoris вскоре после аварии сняли номерные знаки. В рекордные сроки к месту ДТП прибыло сразу два экипажа ДПС.
Юлия Соболева
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