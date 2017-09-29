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В Волгограде при столкновении скорой и "пятнадцатой" пострадала фельдшер Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
29.09.2017 10:28

В Волгограде при столкновении скорой и

ДТП произошло накануне вечером в Краснооктябрьском районе города Волгограда.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в 22:35 28 сентября 35-летний водитель, управляя автомашиной "ВАЗ-21150", двигался по ул. Хользунова со стороны ул.М.Еременко в сторону пр. Ленина. Напротив дома №11 по ул. Хользунова при выезде со второстепенной дороги на главную ул. Таращанцев, водитель не уступил дорогу автомобилю скорой помощи "Мерседес-Бенц-223280".

В результате дорожно-транспортного происшествия 27-летняя фельдшер с травмами была госпитализирована.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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