Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в 22:35 28 сентября 35-летний водитель, управляя автомашиной "ВАЗ-21150", двигался по ул. Хользунова со стороны ул.М.Еременко в сторону пр. Ленина. Напротив дома №11 по ул. Хользунова при выезде со второстепенной дороги на главную ул. Таращанцев, водитель не уступил дорогу автомобилю скорой помощи "Мерседес-Бенц-223280".

В результате дорожно-транспортного происшествия 27-летняя фельдшер с травмами была госпитализирована.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"