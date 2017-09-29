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|Под Волгоградом в массовом ДТП погиб водитель "Волги"
|Скандалы и ЧП Волгоград
|29.09.2017 10:59
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в Иловлинском районе Волгоградской области в 13:20 28 сентября 65-летний водитель на автомашине "ГАЗ-3110" двигался по федеральной автодороге Р22 "Каспий" со стороны города Москвы в сторону Волгограда. На 883 км трассы водитель "Волги" столкнулся с движущейся во встречном направлении автомашиной "Вольво FH 12" под управлением 28-летнего водителя и автомашиной "Черри А13" под управлением 34-летнего водителя.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины "ГАЗ-3110" скончался на месте аварии, 27-летняя пассажирка автомашины "Черри" с травмами доставлена в КБ №25.
Надира Коннова
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