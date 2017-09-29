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Полицейские разоружили жителя Среднеахтубинского района Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
29.09.2017 11:18

Полицейские разоружили жителя Среднеатубинского района

У местного жителя полицейские изъяли обрез охотничьего ружья.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, незаконно хранящийся обрез охотничьего ружья оперативники Отдела МВД России по Среднеахтубинскому району обнаружили и изъяли в домовладении 40-летнего ранее судимого местного жителя.

Согласно заключению специалистов Экспертно-криминалистического центра, изъятым является обрез двуствольного куркового ружья модели Б, калибра 16 мм, который является пригодным для производства выстрелов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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