Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, незаконно хранящийся обрез охотничьего ружья оперативники Отдела МВД России по Среднеахтубинскому району обнаружили и изъяли в домовладении 40-летнего ранее судимого местного жителя.

Согласно заключению специалистов Экспертно-криминалистического центра, изъятым является обрез двуствольного куркового ружья модели Б, калибра 16 мм, который является пригодным для производства выстрелов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"