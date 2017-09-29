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Двух жирновчан осудили за убийство косули Печать
Скандалы и ЧП
29.09.2017 11:20

Двух жирновчан осудили за убийство косули

Жирновский районный суд вынес приговор 32-летнему Дмитрию Дуденкову и 40-летнему Алексею Михайлову за браконьерство.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, мужчин приговорили к штрафам по 170 тысяч рублей каждому.

Установлено, что в ноябре прошлого года Дуденков и Михайлов без охотничьего разрешения, используя снегоболотоход, застрелили самца косули. Свою вину подсудимые не признали. Однако ряд проведенных по делу судебных экспертиз, в том числе трасологических и баллистических, не оставили сомнения в их причастности к браконьерству.

Предварительное расследование проводилось ОМВД России по Жирновскому району.

Решением суда, ружье и снегоболотоход конфискованы в собственность государства.

Кроме этого, с жирновчан взыщут еще 60 тысяч рублей в пользу регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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