Двух жирновчан осудили за убийство косули

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, мужчин приговорили к штрафам по 170 тысяч рублей каждому.

Установлено, что в ноябре прошлого года Дуденков и Михайлов без охотничьего разрешения, используя снегоболотоход, застрелили самца косули. Свою вину подсудимые не признали. Однако ряд проведенных по делу судебных экспертиз, в том числе трасологических и баллистических, не оставили сомнения в их причастности к браконьерству.

Предварительное расследование проводилось ОМВД России по Жирновскому району.

Решением суда, ружье и снегоболотоход конфискованы в собственность государства.

Кроме этого, с жирновчан взыщут еще 60 тысяч рублей в пользу регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress