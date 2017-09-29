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|Из волгоградской колонии попытался сбежать заключенный
|Скандалы и ЧП
|29.09.2017 11:27
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Сообщение о пропаже заключенного поступило в УФСИН от младшего инспектора волгоградской колонии №26. Отсутствие заключенного было обнаружено при пересчете осужденных, трудоустроенных на сельхознаботах в Городищенском районе.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УФСИН по региону, незамедлительно был организован розыск беглеца.
Буквально через несколько часов сбежавшего заключенного удалось задержать сотрудникам полиции по ориентировке.
Он был доставлен обратно в исправительное учреждение. Организована проверка.
Юлия Соболева
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