Из волгоградской колонии попытался сбежать заключенный

Сообщение о пропаже заключенного поступило в УФСИН от младшего инспектора волгоградской колонии №26. Отсутствие заключенного было обнаружено при пересчете осужденных, трудоустроенных на сельхознаботах в Городищенском районе.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УФСИН по региону, незамедлительно был организован розыск беглеца.

Буквально через несколько часов сбежавшего заключенного удалось задержать сотрудникам полиции по ориентировке.

Он был доставлен обратно в исправительное учреждение. Организована проверка.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress