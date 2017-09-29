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Из волгоградской колонии попытался сбежать заключенный Печать
Скандалы и ЧП
29.09.2017 11:27

Из волгоградской колонии попытался сбежать заключенный

В исправительной колонии №26 пресекли попытку побега осужденного.

Сообщение о пропаже заключенного поступило в УФСИН от младшего инспектора волгоградской колонии №26. Отсутствие заключенного было обнаружено при пересчете осужденных, трудоустроенных на сельхознаботах в Городищенском районе.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УФСИН по региону, незамедлительно был организован розыск беглеца.

Буквально через несколько часов сбежавшего заключенного удалось задержать сотрудникам полиции по ориентировке.

Он был доставлен обратно в исправительное учреждение. Организована проверка.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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