В посёлках Гумрак и М. Горького отключат холодную воду

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ООО "Концессии водоснабжения", в настоящее время ресурсоснабжающая организация проводит большой объем плановых модернизационных мероприятий на оборудовании водонасосной станции Гумрак-2 в Дзержинском районе Волгограда.

В течение первой половины дня 29 сентября специалисты демонтируют четыре камеры водяного колодца, подготовят нужные котлованы, проведут чистку камер и колодцев, а уже вечером закроют две задвижки диаметром 500 мм. После проведения всего необходимого комплекса работ будут отключены две водонасосные станции: Гумрак-1 и Гумрак-2.

На станции Гумрак-2 после этого начнутся работы по замене запорной арматуры, в связи с чем с 21:00 29 сентября до 06:00 1 октября будет ограничено водоснабжение в посёлке Гумрак по следующим адресам:

- ул. Горная, д. №1 – 27;

- ул. Чапаева, д. №1 – 57;

- ул. Первомайская, д. №1 – 108,

- ул. Военный городок, д. №1 – 18;

- ул. Зенитчиков, д. №1 – 32;

- ул. Железнодорожная, д. №1 – 27;

- ул. Лесная, д. №1 – 92;

- ул. Байдакова, д. №1 – 15;

- ул. Абрамишвили, д. №1 – 74;

- ул. Кочеткова, д. №1 – 51;

- ул. К.Буерак, д. №1 – 27;

- пер. Луговой, д. №1 – 16;

- ул. Строителей, д. №1 – 23;

- ул. Моторная, д. №1 – 11;

- ул. К.Буерак, д. №1 – 27;

- ул. Жукова, д. №1 – 64;

- ул. Луговая, д. №1 – 119;

- ул. Строителей, д. №4а и 7а;

- ул. Байдакова, д. №8а;

- пос. Микоян;

- пос. Царицыно.

Промзона:

- шоссе Авиаторов, д. №1, 8, 13, 14, 17, 19, 18а;

- ул. Томская, д. №7;

- ул. Дорожников, д. №12;

- ул. Моторная, д. №5;

- ул. Жигулевская, д. №14;

- ул. Авторемонтная, д. №17;

- ул. Ангарская, д. №137, 137/206, 190;

- Таймырский проезд, д. №2.

Кроме того, профилактические мероприятия будут проводиться на водопроводных очистных сооружениях посёлка М. Горького. В связи с этим будет временно ограничена подача питьевой воды в рабочий посёлок Горьковский с 00:00 30 сентября до 07:00 1 октября.

- Для жителей, временно остающихся без водоснабжения, будет организован подвоз воды в соответствии с графиком, - прокомментировали в ООО "Концессии водоснабжения".

С графиком подвоза воды можно ознакомиться на сайте компании "Концессии водоснабжения".

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"