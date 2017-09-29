Активисты развенчали мифы и заблуждения относительно перевода часов в Волгограде
Волгоградцы, ратующие за перевод стрелок на 1 час вперед относительно Москвы, рассказали о мифах и з....
Виталий Лихачев снова оказался аутсайдером в рейтинге мэров
Глава администрации Волгограда занял в национальном рейтинге мэров 85 строчку из 88 возможных. ....
|В посёлках Гумрак и М. Горького отключат холодную воду
|Скандалы и ЧП Волгоград
|29.09.2017 11:38
|
Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ООО "Концессии водоснабжения", в настоящее время ресурсоснабжающая организация проводит большой объем плановых модернизационных мероприятий на оборудовании водонасосной станции Гумрак-2 в Дзержинском районе Волгограда.
В течение первой половины дня 29 сентября специалисты демонтируют четыре камеры водяного колодца, подготовят нужные котлованы, проведут чистку камер и колодцев, а уже вечером закроют две задвижки диаметром 500 мм. После проведения всего необходимого комплекса работ будут отключены две водонасосные станции: Гумрак-1 и Гумрак-2.
На станции Гумрак-2 после этого начнутся работы по замене запорной арматуры, в связи с чем с 21:00 29 сентября до 06:00 1 октября будет ограничено водоснабжение в посёлке Гумрак по следующим адресам:
- ул. Горная, д. №1 – 27;
- ул. Чапаева, д. №1 – 57;
- ул. Первомайская, д. №1 – 108,
- ул. Военный городок, д. №1 – 18;
- ул. Зенитчиков, д. №1 – 32;
- ул. Железнодорожная, д. №1 – 27;
- ул. Лесная, д. №1 – 92;
- ул. Байдакова, д. №1 – 15;
- ул. Абрамишвили, д. №1 – 74;
- ул. Кочеткова, д. №1 – 51;
- ул. К.Буерак, д. №1 – 27;
- пер. Луговой, д. №1 – 16;
- ул. Строителей, д. №1 – 23;
- ул. Моторная, д. №1 – 11;
- ул. К.Буерак, д. №1 – 27;
- ул. Жукова, д. №1 – 64;
- ул. Луговая, д. №1 – 119;
- ул. Строителей, д. №4а и 7а;
- ул. Байдакова, д. №8а;
- пос. Микоян;
- пос. Царицыно.
Промзона:
- шоссе Авиаторов, д. №1, 8, 13, 14, 17, 19, 18а;
- ул. Томская, д. №7;
- ул. Дорожников, д. №12;
- ул. Моторная, д. №5;
- ул. Жигулевская, д. №14;
- ул. Авторемонтная, д. №17;
- ул. Ангарская, д. №137, 137/206, 190;
- Таймырский проезд, д. №2.
Кроме того, профилактические мероприятия будут проводиться на водопроводных очистных сооружениях посёлка М. Горького. В связи с этим будет временно ограничена подача питьевой воды в рабочий посёлок Горьковский с 00:00 30 сентября до 07:00 1 октября.
- Для жителей, временно остающихся без водоснабжения, будет организован подвоз воды в соответствии с графиком, - прокомментировали в ООО "Концессии водоснабжения".
С графиком подвоза воды можно ознакомиться на сайте компании "Концессии водоснабжения".
Надира Коннова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
11:38
В посёлках Гумрак и М. Горького отключат холодную воду
-
11:27
Из волгоградской колонии попытался сбежать заключенный
-
11:20
Двух жирновчан осудили за убийство косули
-
11:18
Полицейские разоружили жителя Среднеахтубинского района
-
10:59
Под Волгоградом в массовом ДТП погиб водитель "Волги"
-
10:41
В регионе пройдет рейд по пьяным водителям
-
10:28
В Волгограде при столкновении скорой и "пятнадцатой" пострадала фельдшер
-
10:22
Машина губернатора Андрея Бочарова попала в ДТП
-
28.09.2017 18:23
Под Волгоградом в жутком ДТП с фурой погиб мужчина
-
28.09.2017 17:51
В Испании по делу «русской мафии» задержан авторитет из Волгограда
-
28.09.2017 16:54
Волгоград пошел в топ-10 городов с самыми убитыми дорогами
-
28.09.2017 16:31
В волгоградском Роскомнадзоре произошли кадровые изменения
-
28.09.2017 15:53
Волгоградца оштрафовали за перевозку ребенка за рулем
-
28.09.2017 15:07
Ирина Гусева переходит на бюджет
Самое читаемое
-
11:38
В посёлках Гумрак и М. Горького отключат холодную воду
-
11:27
Из волгоградской колонии попытался сбежать заключенный
-
11:20
Двух жирновчан осудили за убийство косули
-
11:18
Полицейские разоружили жителя Среднеахтубинского района
-
10:59
Под Волгоградом в массовом ДТП погиб водитель "Волги"
-
10:28
В Волгограде при столкновении скорой и "пятнадцатой" пострадала фельдшер
-
10:22
Машина губернатора Андрея Бочарова попала в ДТП
Последние комментарии
-
Активисты развенчали мифы и заблуждения относительно перевода часов в Волгограде
-
Алкашня совсем отупела! Объясняю! "НАМ" - это трудовому народу Россиии - нам и нашим детям вернули ... >>
-
Так перевели и вернули нам светлый час, который был украден летним временем! Ты только из леса чтоль ... >>
-
-
Волгоградские родители жалуются на поборы в школах
-
Волгоградское антикафе с паровыми коктейлями закрыли на 60 суток
-
Конкуренты с орлиным профилем слили местного предпринимателя за то что мешал им торговать шаурмой. >>
-
-
Машина губернатора Андрея Бочарова попала в ДТП
-
Наверно Сам решил порулить, но был немного в хлам ))) >>
-
-
Поздней осенью на Мамаевом кургане появится фонтан за 23 миллиона рублей
-
купить часы для плавания: недопустимое содержимое:недо пустимое содержимоеmanav gatcambalkonнед ... >>
-