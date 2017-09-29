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Телеканал «Матч ТВ» покажет передачу про Волгоград Печать
Скандалы и ЧП
29.09.2017 12:08

Телеканал «Матч ТВ» покажет передачу про Волгоград

В программе «НЕфутбольная страна» расскажут о готовности Волгограда к ЧМ-2018.

Очередной эпизод многосерийной передачи о городах-участниках Чемпионата мира по футболу 2018 года выйдет на телеканале Матч ТВ в субботу, 30 сентября.

В 20.55 по московскому времени ведущий Дмитрий Егоров и Евгений Савин расскажут о своем знакомстве с футбольной культурой Волгограда.

В рамках программы, ведущие посетят школу ЦСКА имени Л.В. Слуцкого при Академии физической культуры Волгограда, оценят масштабы по укреплению берега Волги и строительству стадиона «Волгоград-Арена».

Телеканал «Матч ТВ» покажет передачу про Волгоград

Гостем программы станет знаменитый футболист «Ротора» и ныне его главный тренер Валерий Есипов.

Юлия Соболева
Фото: Матч ТВ

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Комментарии   

 
0 #1 Медведев 29.09.2017 13:09
А у нас что?есть что показывать?
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