Телеканал «Матч ТВ» покажет передачу про Волгоград

Очередной эпизод многосерийной передачи о городах-участниках Чемпионата мира по футболу 2018 года выйдет на телеканале Матч ТВ в субботу, 30 сентября.

В 20.55 по московскому времени ведущий Дмитрий Егоров и Евгений Савин расскажут о своем знакомстве с футбольной культурой Волгограда.

В рамках программы, ведущие посетят школу ЦСКА имени Л.В. Слуцкого при Академии физической культуры Волгограда, оценят масштабы по укреплению берега Волги и строительству стадиона «Волгоград-Арена».

Гостем программы станет знаменитый футболист «Ротора» и ныне его главный тренер Валерий Есипов.

Юлия Соболева

Фото: Матч ТВ