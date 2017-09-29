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|Телеканал «Матч ТВ» покажет передачу про Волгоград
|Скандалы и ЧП
|29.09.2017 12:08
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Очередной эпизод многосерийной передачи о городах-участниках Чемпионата мира по футболу 2018 года выйдет на телеканале Матч ТВ в субботу, 30 сентября.
В 20.55 по московскому времени ведущий Дмитрий Егоров и Евгений Савин расскажут о своем знакомстве с футбольной культурой Волгограда.
В рамках программы, ведущие посетят школу ЦСКА имени Л.В. Слуцкого при Академии физической культуры Волгограда, оценят масштабы по укреплению берега Волги и строительству стадиона «Волгоград-Арена».
Гостем программы станет знаменитый футболист «Ротора» и ныне его главный тренер Валерий Есипов.
Юлия Соболева
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