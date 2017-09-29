ОАО ЕДКММ
Волгоградец под действием наркотиков нанес другу 35 ударов ножом Печать
Скандалы и ЧП
29.09.2017 13:02

Волгоградец под действием наркотиков нанес другу 35 ударов ножом

Прокуратура направила в суд уголовное дело о жестоком убийстве и разбойном нападении.

Ранее судимый 25-летний волгоградец обвиняется в убийстве 31-летнего знакомого и нападения 44-летнего мужчину.

По данным следствия, в феврале 2017 года обвиняемый пришел в гости к знакомому для совместного употребления наркотиков. В состоянии наркотического опьянения мужчина накинулся на хозяина квартиры и 35 раз жестокого ударил его ножом.

В результате ранения жизненно важных органов потерпевший скончался на месте.

В ходе расследования данного уголовного дела выяснилось, что в декабре 2016 года обвиняемый в состоянии алкогольного обвинения совершил нападение на 44-летнего мужчину.

Свою вину волгоградец признал только за разбойное нападение. Вскоре он предстанет перед судом Краснооктябрьского района. За убийство и разбой ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru