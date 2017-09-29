Волгоградец под действием наркотиков нанес другу 35 ударов ножом

Ранее судимый 25-летний волгоградец обвиняется в убийстве 31-летнего знакомого и нападения 44-летнего мужчину.

По данным следствия, в феврале 2017 года обвиняемый пришел в гости к знакомому для совместного употребления наркотиков. В состоянии наркотического опьянения мужчина накинулся на хозяина квартиры и 35 раз жестокого ударил его ножом.

В результате ранения жизненно важных органов потерпевший скончался на месте.

В ходе расследования данного уголовного дела выяснилось, что в декабре 2016 года обвиняемый в состоянии алкогольного обвинения совершил нападение на 44-летнего мужчину.

Свою вину волгоградец признал только за разбойное нападение. Вскоре он предстанет перед судом Краснооктябрьского района. За убийство и разбой ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress