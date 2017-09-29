Волгоградские полицейские изъяли 22 килограмма раков у воронежца



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального главка МВД России, инспекторы ДПС на трассе «Волгоград-Москва» остановили внедорожник «Тойота» с нечитаемыми номерами и затонированными стеклами.

В ходе осмотра иномарки полицейские обнаружили в багажнике 13 ящиков c живыми раками. Общий вес находки составил 22,5 килограммов. При этом никаких документов на груз у водителя из Воронежа не оказалось. По словам мужчины, раков он приобрел в Астраханской области.

В итоге правоохранители составили в отношении воронежца протоколы за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки животных, а также за нечитабельные номера и тонировку.

Полина Макарова

ФОТО: ГУ МВД России по региону