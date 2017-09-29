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Поиски пропавшего на горе Борус волгоградца временно приостановлены Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
29.09.2017 14:24

Поиски пропавшего на горе Борус волгоградца временно приостановлены

Мужчина еще 23 сентября отправился в поход на гору Борус, расположенную поблизости с Саяно-Шушенской ГЭС на территории соседнего с Хакасией Красноярского края, и с тех пор о нем нет никаких сведений.

Как сообщает "СоцИнформБюро", 29 сентября стало известно, что появились новые сведения о волгоградце, пропавшем в районе горы Борус.

Напомним, что сигнал о пропаже жителя Волгограда поступил в полицию от работников национального парка "Шушенский бор" в воскресенье, 24 сентября. Пропавший 42-летний турист из Волгограда Александр Чернов приехал покорять Борус еще 23 сентября и пропал. С тех пор мужчина не выходил на связь.

После сообщения о пропавшем туристе были сформированы поисковые группы. В них вошли участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска и пятый спасательный отряд со служебно-розыскной собакой. Из-за плохой погоды не было возможности использовать летательные аппараты для поиска пропавшего.

Сегодня стало известно, что потерявшегося мужчину видели двое туристов на пешеходном маршруте. Волгоградец составил им компанию в походе на Малый Борус, однако вниз с горы не стал с ними спускаться. Эту информацию спасатели смогут проверить только на следующей неделе.

В настоящее время поиски пропавшего волгоградца временно приостановлены. Группа вернулась на базу в Абакан для разработки новых планов поисково–спасательной операции.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

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