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|Поиски пропавшего на горе Борус волгоградца временно приостановлены
|Скандалы и ЧП Волгоград
|29.09.2017 14:24
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Как сообщает "СоцИнформБюро", 29 сентября стало известно, что появились новые сведения о волгоградце, пропавшем в районе горы Борус.
Напомним, что сигнал о пропаже жителя Волгограда поступил в полицию от работников национального парка "Шушенский бор" в воскресенье, 24 сентября. Пропавший 42-летний турист из Волгограда Александр Чернов приехал покорять Борус еще 23 сентября и пропал. С тех пор мужчина не выходил на связь.
После сообщения о пропавшем туристе были сформированы поисковые группы. В них вошли участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска и пятый спасательный отряд со служебно-розыскной собакой. Из-за плохой погоды не было возможности использовать летательные аппараты для поиска пропавшего.
Сегодня стало известно, что потерявшегося мужчину видели двое туристов на пешеходном маршруте. Волгоградец составил им компанию в походе на Малый Борус, однако вниз с горы не стал с ними спускаться. Эту информацию спасатели смогут проверить только на следующей неделе.
В настоящее время поиски пропавшего волгоградца временно приостановлены. Группа вернулась на базу в Абакан для разработки новых планов поисково–спасательной операции.
Надира Коннова
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