Волонтеры рассказали о поисках ребенка в Калаче-на-Дону



Как ранее сообщало ИА «СоцИнформБюро», тело малышки нашли 22 сентября в хозпостройке рядом с гаражным боксом в Калаче-на-Дону.

По словам волонтеров, с тех пор они не проводили никаких поисковых операций. 29 сентября представители «Спас 34» собрались на пресс-конференцию, чтобы рассказать о проделанной работе в Калаче-на-Дону.

- Мы расположились в штабе казаков на улице Октябрьской. Нам стекалась вся информация, которую мы проверяли. Версии записывались, некоторые после проверки попадали в графу «слухи». Все это мы передавали в полицию. У нас до сих пор нет информации, что было правдой, какие версии отработаны, - сообщила руководитель поисково-спасательного отряда «Спас34» ВРМОО «Сталинградский характер» Наталья Дергачева.

Напомним, за достоверную информацию о местонахождении девочки губернатор объявил крупное вознаграждение. После этого волонтеры на некоторое время потеряли доверие местных жителей, которые считали, что добровольцы ищут ребенка из-за миллиона рублей.

- Некоторые люди подкидывали вещи и игрушки, чтобы понаблюдать, как мы бегаем и ищем, - вспоминает Наталья Дергачева.

Спустя время волонтеры решили начертить так называемый «красный квадрат». Однако и это не принесло никаких результатов.

После того, как тело девочки было найдено, многие начали задаваться вопросом, почему за неделю поисков никто так и не заглянул в ту самую хозпостройку.

- В первые дни мы отрабатывали этот квадрат на предмет несчастного случая. Когда мы поняли, что это не несчастный случай и девочка сама далеко уйти не могла, то начали работать в других направлениях, - пояснила Дергачева.

Что касается подозреваемого в убийстве, то про него волонтеры вспоминали, что он все время пил, и они его практически не видели.

Напомним, вечером 15 сентября в Калаче-на-Дону пропала 5-летняя девочка. Малышка не вернулась с прогулки на детской площадке, расположенной буквально в 50 метрах от ее дома. По данному факту было возбуждено уголовное по статье убийство, а его расследование было взято на особый контроль.

Каждый день в поисках принимали участие сотни полицейских, казаков, волонтеров, военнослужащих, представителей Рогсвардии. В мероприятиях были задействованы квадрокоптеры, тепловизоры, мотоциклы и парапланы.

В итоге обнаружить тело девочки помог местный пенсионер. Он пояснил, что часто видел подозреваемого с пропавшей малышкой, а также отметил, что тот резко исчез после начала поисковых мероприятий.

Эти данные впоследствии помогли оперативникам выйти на 55-летнего мужчину. Задержанный безработный был ранее неоднократно судим, и злоупотреблял алкоголем. После задержания мужчина дал признательные показания.

Полина Макарова

ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»