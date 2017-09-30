В Волгограде курсанту техникума вынесли приговор за случайную смерть одногруппника

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Южного СУТ СК России, суд вынес приговор в отношении курсанта техникума Александра Евдокимова, признанного виновным в совершении преступления по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Следствие и суд установили, что Евдокимов вместе со своим одногруппником были направлены в ООО Судоходная компания "Круиз" для прохождения практики. 15 июля прошлого года они прибыли на теплоход "Москва-187", на котором выполнялись прогулки по Волге.

В этот же день, выполнив последнюю прогулку, судно пришвартовали и его покинули все пассажиры, а также члены экипажа. Немного позже на теплоход вернулись курсанты.

Евдокимов случайно толкнул в спину своего одногруппника и парень опрокинулся через борт теплохода. Упав в реку, он не смог выбраться и утонул.

Центральный районный суд города Волгограда назначил курсанту наказание: полгода исправительных работ условно, с испытательным сроком 6 месяцев.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"