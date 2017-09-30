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В Волгограде из-за пожара в девятиэтажке эвакуировали 400 человек Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
30.09.2017 10:01

В Волгограде из-за пожара в девятиэтажке эвакуировали 400 человек

Неосторожное обращение с огнем привело к массовой эвакуации жителей дома.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, накануне утром на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило тревожное сообщение о пожаре в Ворошиловском районе. На улице Бобруйской в 9-ти этажном доме горело 2 погонных метра мусоропровода.

Пожарным расчётам 20-й пожарно-спасательной части на ликвидацию пожара потребовалось чуть более 15 минут. При пожаре никто не погиб и не пострадал.

- Было эвакуировано 400 человек. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом, - рассказали в ведомстве.

Надира Коннова
ФОТО: МЧС России

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