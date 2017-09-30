В Волгограде из-за пожара в девятиэтажке эвакуировали 400 человек

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, накануне утром на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило тревожное сообщение о пожаре в Ворошиловском районе. На улице Бобруйской в 9-ти этажном доме горело 2 погонных метра мусоропровода.

Пожарным расчётам 20-й пожарно-спасательной части на ликвидацию пожара потребовалось чуть более 15 минут. При пожаре никто не погиб и не пострадал.

- Было эвакуировано 400 человек. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом, - рассказали в ведомстве.

Надира Коннова

ФОТО: МЧС России