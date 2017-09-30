Активисты развенчали мифы и заблуждения относительно перевода часов в Волгограде
Волгоградцы, ратующие за перевод стрелок на 1 час вперед относительно Москвы, рассказали о мифах и з....
Виталий Лихачев снова оказался аутсайдером в рейтинге мэров
Глава администрации Волгограда занял в национальном рейтинге мэров 85 строчку из 88 возможных. ....
|В Волгограде из-за пожара в девятиэтажке эвакуировали 400 человек
|Скандалы и ЧП Волгоград
|30.09.2017 10:01
|
Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, накануне утром на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило тревожное сообщение о пожаре в Ворошиловском районе. На улице Бобруйской в 9-ти этажном доме горело 2 погонных метра мусоропровода.
Пожарным расчётам 20-й пожарно-спасательной части на ликвидацию пожара потребовалось чуть более 15 минут. При пожаре никто не погиб и не пострадал.
- Было эвакуировано 400 человек. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом, - рассказали в ведомстве.
Надира Коннова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
10:29
Под Волгоградом стоящий на ручном тормозе Камаз наехал на мужчину
-
10:01
В Волгограде из-за пожара в девятиэтажке эвакуировали 400 человек
-
09:43
В Волгограде курсанту техникума вынесли приговор за случайную смерть одногруппника
-
29.09.2017 18:02
Волгоград плохо приспособлен для передвижения инвалидов
-
29.09.2017 17:21
Волгоградские сироты получат жилье до конца года
-
29.09.2017 16:59
В Волгоградской области отменили противопожарный режим
-
29.09.2017 16:27
Волгоградские геи обжаловали запреты на ЛГБТ-парад
-
29.09.2017 16:06
В Волгоград прибудет оргкомитет FIFA 2018
-
29.09.2017 15:49
Волонтеры рассказали о поисках ребенка в Калаче-на-Дону
-
29.09.2017 15:40
В Волжскую колонию попытались ввезти 300 сим-карт для осужденных
-
29.09.2017 15:18
Роспотребнадзор проконтролирует температуру в волгоградских больницах и детсадах
-
29.09.2017 14:48
На проспекте Университетском завершают демонтаж аварийного дома
-
29.09.2017 14:37
Недобросовестными застройщиками региона займется спецотдел МВД
-
29.09.2017 14:24
В Волжском иссякает вакцина против гриппа
Самое читаемое
-
10:01
В Волгограде из-за пожара в девятиэтажке эвакуировали 400 человек
-
09:43
В Волгограде курсанту техникума вынесли приговор за случайную смерть одногруппника
-
29.09.2017 15:49
Волонтеры рассказали о поисках ребенка в Калаче-на-Дону
-
29.09.2017 14:24
Поиски пропавшего на горе Борус волгоградца временно приостановлены
-
29.09.2017 13:11
Волгоградские полицейские изъяли 22 килограмма раков у воронежца
-
29.09.2017 13:02
Волгоградец под действием наркотиков нанес другу 35 ударов ножом
-
29.09.2017 12:08
Телеканал «Матч ТВ» покажет передачу про Волгоград
Последние комментарии
-
Активисты развенчали мифы и заблуждения относительно перевода часов в Волгограде
-
Только референдум! Три варианта: не менять, +1, +2. Как решит большинство, пусть так и будет. >>
-
Да вотэто бестолковщина до чего довели город герой позор пенсии высокие да вы хотябы поинтересовалис ... >>
-
-
Волгоград плохо приспособлен для передвижения инвалидов
-
Молодцы! >>
-
-
Волгоградские геи обжаловали запреты на ЛГБТ-парад
-
Волгоградцы требуют срочной отставки Бочарова
-
Гнать в шею! >>
-
-
Двух жирновчан осудили за убийство косули
-
Придурки >>
-
-
Ирина Гусева пиарится на волгоградских грядках
-
Любила бы землю волгоградскую- не сбежала бы в москву на теплое депутатское кресло!!! А так двумя ... >>
-
-
Машина губернатора Андрея Бочарова попала в ДТП
-
"автомобиль Kia с такими номера принадлежит государственном у предприятию «Волгофарм», однако ... >>
-
-
Телеканал «Матч ТВ» покажет передачу про Волгоград
-
А у нас что?есть что показывать? >>
-