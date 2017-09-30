Под Волгоградом стоящий на ручном тормозе Камаз наехал на мужчину

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в Нехаевском районе Волгоградской области примерно в 14:05 29 сентября 56-летний водитель автомашины "Камаз", остановившись на ул. Космонавтов у дома № 10 в селе Солонка, поставил транспортное средство на ручной тормоз и вышел из салона автомашины. После этого автомобиль покатился и наехал на 54-летнего водителя другого "Камаза", припаркованного рядом.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший водитель с травмами был доставлен в больницу.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"