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На юге Волгограда в жутком ДТП пострадали три человека Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
30.09.2017 11:03

На юге Волгограда в жутком ДТП пострадали три человека

Авария произошла накануне утром в Красноармейском районе Волгограда.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 29 сентября в 11:30 31-летний водитель автомашины "ВАЗ-21124" следовал по ул. Лазоревой в сторону ул. Фролова в среднем ряду. На пересечении с ул. Куйбышева водитель не справился с управлением и выехал на островок безопасности, после чего столкнулся лоб в лоб со встречной автомашиной "Форд Мондео" под управлением 28-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя и 23-летняя пассажирка иномарки с травмами были госпитализированы.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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