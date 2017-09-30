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|На юге Волгограда в жутком ДТП пострадали три человека
|Скандалы и ЧП Волгоград
|30.09.2017 11:03
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 29 сентября в 11:30 31-летний водитель автомашины "ВАЗ-21124" следовал по ул. Лазоревой в сторону ул. Фролова в среднем ряду. На пересечении с ул. Куйбышева водитель не справился с управлением и выехал на островок безопасности, после чего столкнулся лоб в лоб со встречной автомашиной "Форд Мондео" под управлением 28-летнего водителя.
В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя и 23-летняя пассажирка иномарки с травмами были госпитализированы.
Надира Коннова
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