Под Волгоградом автомобиль улетел в кювет: один человек погиб и один пострадал

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 30 октября в 10:47 на 36 км автодороги "Калиниск-Жирновск-Камышин" 29-летняя женщина-водитель, не справившись с управлением, на автомобиле "Санг Йонг Муссо" опрокинулась в правый кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия автоледи скончалась на месте аварии еще до приезда скорой помощи. 48-летний пассажир автомобиля получил травмы головы и был доставлен в больницу.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"