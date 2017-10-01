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Под Волгоградом автомобиль улетел в кювет: один человек погиб и один пострадал Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
01.10.2017 10:16

Под Волгоградом автомобиль улетел в кювет: один человек погиб и один пострадал

Трагедия произошла накануне утром в Жирновском райне Волгоградской области.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 30 октября в 10:47 на 36 км автодороги "Калиниск-Жирновск-Камышин" 29-летняя женщина-водитель, не справившись с управлением, на автомобиле "Санг Йонг Муссо" опрокинулась в правый кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия автоледи скончалась на месте аварии еще до приезда скорой помощи. 48-летний пассажир автомобиля получил травмы головы и был доставлен в больницу.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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