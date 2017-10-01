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|У жителей микрорайона "Семь ветров" внезапно пропала горячая вода
|Скандалы и ЧП Волгоград
|01.10.2017 10:40
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Как сообщает ИА "СоцИнформБюро", 28 и 29 сентября долгожданную горячую воду, спустя почти 50 дней, дали тем, кто живет по ул. 8-й Воздушной Армии, Симонова, Космонавтов и Землячки, однако 1 октября жители микрорайона обнаружили, что горячей воды как не бывало. При этом, никаких сделанных заявлений на этот счет ни от ООО "Концессии теплоснабжения", ни от УК сделано не было. Горожане в соцсетях выражают свое возмущение данным фактом.
Жители Дзержинского района отмечают, что в настоящее время ведутся непонятнае работы напротив магазина Ман по улице Симонова. Участок от парка до расположенных неподалеку торговых павильонов полностью перерыт и огорожен. Работы на нем ведутся с 27 сентября и продолжаются до сих пор. С чем связана данная деятельность, доподлинно неизвестно. Получить оперативный комментарий у ресурсоснабжающей организации не удалось.
Напомним, что прошедшие 50 дней стали настоящим испытанием для жителей микрорайона Семь ветров, поскольку компания "Концессии теплоснабжения" шесть раз срывала сроки подачи воды.
От ГВС жителей микрорайона отключили 10 августа. Обещанная еще 30 августа подача горячей воды не произошла в квартирах жителей Дзержинского района, поскольку ее ограничение официально продлили сначала до 9, затем до 17, а потом и вовсе одним до 25, а другим до 26 сентября. Однако в ночь на 26 сентября произошел порыв в двух метрах от реконструированной теплотрассы - на старом участке трубопровода диаметром 500 мм по ул. Симонова, и из-за замены поврежденного участка срок снова сдвинулся. 28 и 29 сентября началась подача воды и вот сегодня, 1 октября, горячая вода исчезла из кранов жителей микрорайона "Семь ветров".
Надира Коннова
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