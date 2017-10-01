Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в Городищенском районе 30 октября в 19:10 28-летний водитель на автомобиле "Дэу Нексия" на 961 км трассы "Москва-Волгоград" не выдержал скоростной режим и безопасную дистанцию, и столкнулся с движущимся в попутном направлении "Дэу Матиз" под управлением 32-летней водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 10-летняя пассажир автомобиля "Дэу Матиз". Ребенка с травмами доставили в больницу.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"