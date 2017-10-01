На митинг против застройки поймы реки Царица пришли 10 человек

Скромное мероприятие прошло сегодня днем перед зданием Царицынской оперы в Краснооктябрьском районе.

Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», общественному активисту Александру Малякину удалось собрать на площади Металлургов не больше 10 человек без учета количества журналистов.

Перед малочисленными участниками митинга господин Малякин заявил о том, что не согласен с проектом по застройке поймы и намерен добиться пересмотра результатов прошедших 11 сентября общественных слушаний.

Напомним, что тогда судьбу участка земли в границах ул. Краснознаменской, ул. Глубокоовражной, ул. Симбирской, ул. им. Калинина, наб. им. 62-ой Армии в Центральном и Ворошиловском районах решили всего 500 волгоградцев, которые спешно покинули зал еще до объявления результатов голосования.

Вместо фантастического проекта с динопарком, дельфинарием и аквапарком за 12 миллиардов рублей организатор митинга предложил освободить речку Царицу из коллектора и озеленить территорию.

- Нужно восстановить реку и зарыбить ее. Природный парк необходимо оборудовать рыболовными местами, мостиками, местами для отдыха. Из-за наклонного природного ландшафта возможно сделать каскадные пруды, в которых вода будет естественным образом перетекать из чащи в чашу, - сообщил Малякин.

Не мог активист не высказаться по поводу уже стоящего в пойме интерактивного музея «Россия. Моя история».

- Это хитрый и коварный гвоздь в наши планы по восстановлению реки. Очень хотелось бы музей снести. Может со временем его смоет в Волгу, он станет подземным музеем. Но надо признать, что он напоминает коробку. Считаю, что архитектуру нужно доработать и сделать у здания более обтекаемые формы. Также нужно изменить цвет на синий, чтобы данный объект хоть как-то сочетался с Волгой и природой вокруг, - заявил волгоградец.

Культурный объект общественник подложил с двух сторон окружить водой, а за музеем и перед ним поставить арочные мосты.

Стоит сказать, что мероприятие должно было продлиться до 18.00. Однако из-за дождя, малого количества людей и разрядившегося громковорителя было принято решение свернуть митинг уже через час.

В завершении замершим протестующим была зачитала резолюция, которая в дальнейшем будет передана губернатору Андрею Бочарову, президенту Владимиру Путину, председателю правительства Дмитрию Медведеву и его заместителям Дмитрию Рогозину и Александру Хлопонину.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»