В Волгограде в ДТП пострадали пять женщин



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне в центре города случилось ДТП. Так, вечером 24-летний мужчина за рулем «Фольксваген Поло» ехал по проспекту Ленина. Около 17:10 молодой человек решил свернуть налево на пересечении с улицей Глазкова. При этом он вопреки правилам не уступил дорогу транспорту, который двигался во встречном направлении. Таким образом молодой водитель въехал в «Ивеко-2227».

От удара микроавтобус наехал на световую опору. В результате ДТП пострадала 15-летняя и 16-летняя девушки, а также 22-летняя, 19-летняя и 37-летняя пассажирки «Ивеко». С травмами различной степени тяжести они были доставлены в больницу.

Полина Макарова

ФОТО: ГУ МВД России по региону