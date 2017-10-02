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|В Волгограде в ДТП пострадали пять женщин
|Скандалы и ЧП
|02.10.2017 10:28
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От удара микроавтобус наехал на световую опору. В результате ДТП пострадала 15-летняя и 16-летняя девушки, а также 22-летняя, 19-летняя и 37-летняя пассажирки «Ивеко». С травмами различной степени тяжести они были доставлены в больницу.
Полина Макарова
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