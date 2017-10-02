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В Волгограде в ДТП пострадали пять женщин Печать
Скандалы и ЧП
02.10.2017 10:28

В Волгограде в ДТП пострадали пять женщин

Серьезная дорожная авария случилась по вине молодого водителя, который не уступил дорогу микроавтобусу.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне в центре города случилось ДТП. Так, вечером 24-летний мужчина за рулем «Фольксваген Поло» ехал по проспекту Ленина. Около 17:10 молодой человек решил свернуть налево на пересечении с улицей Глазкова. При этом он вопреки правилам не уступил дорогу транспорту, который двигался во встречном направлении. Таким образом молодой водитель въехал в «Ивеко-2227».

От удара микроавтобус наехал на световую опору. В результате ДТП пострадала 15-летняя и 16-летняя девушки, а также 22-летняя, 19-летняя и 37-летняя пассажирки «Ивеко». С травмами различной степени тяжести они были доставлены в больницу.

Полина Макарова
ФОТО: ГУ МВД России по региону

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