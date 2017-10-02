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Молодая волжанка фиктивно прописала иностранца Печать
Скандалы и ЧП
02.10.2017 10:55

Молодая волжанка фиктивно прописала иностранца

32-летняя жительница Волжского подозревается в фиктивной постановке на миграционный учет иностранца.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе региональной прокуратуры, в отношении жительницы Волжского возбуждено уголовное дело. Женщину подозревают в том, что она фиктивно прописала иностранца в своей квартире.

В ходе проверки выяснилось, что волжанка в уведомлении о прибытии гражданина Таджикистана указала в качестве места регистрации свой адрес прописки.

Если вина женщины будет доказана, ей грозит до 3 лет лишения свободы.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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