Молодая волжанка фиктивно прописала иностранца



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе региональной прокуратуры, в отношении жительницы Волжского возбуждено уголовное дело. Женщину подозревают в том, что она фиктивно прописала иностранца в своей квартире.

В ходе проверки выяснилось, что волжанка в уведомлении о прибытии гражданина Таджикистана указала в качестве места регистрации свой адрес прописки.

Если вина женщины будет доказана, ей грозит до 3 лет лишения свободы.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress