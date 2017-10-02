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Жителя Суровикино за установку нелицензионной программы ждет тюремный срок Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
02.10.2017 11:16

Жителя Суровикино за установку нелицензионной программы ждет тюремный срок

Мужчина подозревается в нарушении авторских прав.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, полицейские установили, что 37-летний житель города Суровикино установил заказчику на жесткий диск компьютера контрафактное программное обеспечение "1С-предприятие". Указанными действиями мужчина нарушил авторские права правообладателя, причинив при этом юридическому лицу ущерб на сумму около 1 миллиона 300 тысяч рублей. Установкой нелицензионной программы мужчина занимался по месту своего проживания, используя личный персональный компьютер.

В содеянном житель Суровикино сознался и пояснил, что получил за это вознаграждение в сумме 500 рублей.

По данному факту следователи районного отдела полиции возбудили уголовное дело по статье "Нарушение авторских и смежных прав". Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6-ти лет.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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