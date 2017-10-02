В Волжском на улице обнаружили растерзанное тело женщины

Как стало известно "СоцИнформБюро" тело женщины со следами зверской расправы было обнаружено утром в воскресенье, 1 октября на улице Цимлянской о. Зеленый. На теле несчастной эксперты зафиксировали множественные повреждения и следы от ударов.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось задержать подозреваемого - 51-летнего гражданина Армении. Злоумышленник в содеянном сознался.

По факту убийства следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины расправы над женщиной.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"