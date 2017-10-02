Волгоградский «Красный Октябрь» получил штраф за «оранжевое небо»

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Отметим, что протокол об административном нарушении инспекторы составили еще в конце июня 2017 года.
А прежде, заводу выписали штраф за загрязнение водных объектов. Так, проверка в декабре прошлого года установила, что АО «ВМК «Красный Октябрь» без очистки сбрасывал в коллектор сточные воды, которые затем попадали в Волгу.
По результатам проведенных исследований, в ливневых стоках оказались взвешенные вещества, сульфат-ион, хлориды, аммоний-ион, нитрит-ион, нефтепродукты, цинк, медь, никель, кальций, железо общее и магний. Все эти соединения превышали положенные нормативы и создавали угрозу здоровью граждан и окружающей среде. За это комбинат заплатит больше 2-х миллионов рублей.
Полина Макарова
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