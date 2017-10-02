Волгоградский «Красный Октябрь» получил штраф за «оранжевое небо»



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в управлении Росприроднадзора по Волгоградской области, накануне суд наказал завод «Красный Октябрь» за выбросы загрязняющих веществ в воздух без специального разрешения. За оранжевые «облака» комбинат заплатит 250 тысяч рублей штрафа.

Отметим, что протокол об административном нарушении инспекторы составили еще в конце июня 2017 года.

А прежде, заводу выписали штраф за загрязнение водных объектов. Так, проверка в декабре прошлого года установила, что АО «ВМК «Красный Октябрь» без очистки сбрасывал в коллектор сточные воды, которые затем попадали в Волгу.

По результатам проведенных исследований, в ливневых стоках оказались взвешенные вещества, сульфат-ион, хлориды, аммоний-ион, нитрит-ион, нефтепродукты, цинк, медь, никель, кальций, железо общее и магний. Все эти соединения превышали положенные нормативы и создавали угрозу здоровью граждан и окружающей среде. За это комбинат заплатит больше 2-х миллионов рублей.

Полина Макарова

ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»