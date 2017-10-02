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Волгоградский «Красный Октябрь» получил штраф за «оранжевое небо» Печать
Скандалы и ЧП
02.10.2017 11:43

Волгоградский «Красный Октябрь» получил штраф за «оранжевое небо»

За вредные выбросы в воздух без разрешения суд назначил металлургическому комбинату штраф в размере 250 тысяч рублей.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в управлении Росприроднадзора по Волгоградской области, накануне суд наказал завод «Красный Октябрь» за выбросы загрязняющих веществ в воздух без специального разрешения. За оранжевые «облака» комбинат заплатит 250 тысяч рублей штрафа.

Отметим, что протокол об административном нарушении инспекторы составили еще в конце июня 2017 года.

А прежде, заводу выписали штраф за загрязнение водных объектов. Так, проверка в декабре прошлого года установила, что АО «ВМК «Красный Октябрь» без очистки сбрасывал в коллектор сточные воды, которые затем попадали в Волгу.

По результатам проведенных исследований, в ливневых стоках оказались взвешенные вещества, сульфат-ион, хлориды, аммоний-ион, нитрит-ион, нефтепродукты, цинк, медь, никель, кальций, железо общее и магний. Все эти соединения превышали положенные нормативы и создавали угрозу здоровью граждан и окружающей среде. За это комбинат заплатит больше 2-х миллионов рублей.

Полина Макарова
ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»

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Комментарии   

 
0 #1 гость 02.10.2017 12:22
а что толку его штрафовать
тем более 250000 не великие деньги
от этого дым не перестанет идти
надо либо закрывать завод
либо ставить хорошую дымоочистку
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