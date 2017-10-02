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|В Камышине сотрудники колонии строили загородный дом своему начальнику
|Скандалы и ЧП Волгоград
|02.10.2017 12:07
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, в Камышине завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника колонии - начальника отдела охраны исправительного учреждения. Мужчину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.
С мая по ноябрь 2016 года, а также с марта по апрель 2017 года замначальника колонии привлекал подчиненных работников к благоустройству своего домовладения.
- Следователи установили, что семь сотрудников колонии, включая штатного кинолога, техника группы инженерно-технического обеспечения связи и вооружения, а также младшего инспектора и нескольких стажёров в обозначенные периоды времени выполняли строительство и отделку загородного дома своего начальника, - прокомментировала "СоцИнформБюро" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.
От выполнения своих прямых обязанностей указанные лица были освобождены, однако в табель учета рабочего времени им проставлялись соответствующие отметки об отработанных часах. Кроме того, из бюджета исправительного учреждения им регулярно начислялась заработная плата. В итоге сумма незаконно выплаченных сотрудникам колонии денежных средств составила около 200 тысяч рублей.
Преступную деятельность полковника внутренней службы удалось пресечь в результате слаженной работы следователей городского подразделения СКР, а также оперативных сотрудников регионального УФСБ и службы собственной безопасности управления ФСИН России по Волгоградской области.
В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру города Камышина для утверждения обвинительного заключения и последующего направления дела в суд.
- На стадии расследования данного уголовного дела обвиняемый свою вину в содеянном полностью признал. Бывший замначальника исправительной колонии полностью возместил ущерб и заявил ходатайство о рассмотрении его уголовного дела в особом порядке, - отметила Наталия Куницкая.
Надира Коннова
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