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Под Волгоградом полицейские стреляли в воздух Печать
Скандалы и ЧП
02.10.2017 12:18

Под Волгоградом полицейские стреляли в воздух

Для задержания опасного нарушителя инспекторы ДПС применили табельное оружие.


Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне дорожные полицейские применили табельное оружие. Около 21 часа на дороге в Алексеевском районе инспекторы ГИБДД попытались остановить автомобиль «Лада Калина». При этом водитель попытался скрыться, грубо нарушая правила дорожного движения.

Тогда правоохранители начали преследование злоумышленника. Чтобы остановить машину сотрудник полиции произвел два предупредительных выстрела в воздух из табельного оружия.

Не смотря на это, автомобиль продолжил движение. Инспекторам удалось задержать нарушителя только возле его дома.

Позднее полицейские установили, что водитель, 40-летний житель Алексеевского района, ранее был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы.

В результате выстрелов никто не пострадал, а служебная проверка установила, что оружие было применено на законных основаниях.

Полина Макарова
ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»

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