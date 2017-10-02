Под Волгоградом полицейские стреляли в воздух

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Тогда правоохранители начали преследование злоумышленника. Чтобы остановить машину сотрудник полиции произвел два предупредительных выстрела в воздух из табельного оружия.
Не смотря на это, автомобиль продолжил движение. Инспекторам удалось задержать нарушителя только возле его дома.
Позднее полицейские установили, что водитель, 40-летний житель Алексеевского района, ранее был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде.
В отношении нарушителя составлены административные протоколы.
В результате выстрелов никто не пострадал, а служебная проверка установила, что оружие было применено на законных основаниях.
Полина Макарова
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