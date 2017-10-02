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|В Суровикино подростки в масках пытались вскрыть два банкомата
|Скандалы и ЧП Волгоград
|02.10.2017 12:27
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в дежурную часть отдела полиции по Суровикинскому району поступила информация, что на улице 1 микрорайон и Ленина в городе Суровикино повреждены банкоматы.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, которые установили, что злоумышленники пытались взломать два банкомата, повредив при этом корпус и купюроприемники.
Сотрудники полиции изъяли видеозапись с камеры наблюдения, установленной как раз напротив, на стене соседнего здания. Несмотря на то, что на записи были запечатлены двое неизвестных в масках с прорезями для глаз, полицейским удалось установить личности подозреваемых. Злоумышленниками оказались двое 16-летних подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел.
- Установлено, что несовершеннолетние довольно тщательно планировали совершение данного преступления. Они договорились заранее о месте встречи. Сначала подростки попытались вскрыть монтировкой один банкомат, однако у них ничего не получилось. Таким же способом они попытались похитить деньги из другого, однако не смогли довести свой преступный умысел до конца, - рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.
В настоящее время материалы дела переданы в региональный СУ СК России для принятия процессуального решения.
Надира Коннова
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