В регионе подвели итоги рейда по пьяным водителям



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, за несколько часов проверки дорожные полицейские зафиксировали 39 отказов водителей от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения и задержали 12 человек без водительских прав.

Также инспекторы остановили 72 машины с запрещенной тонировкой, составили протоколы на 14 автомобилистов, которые перевозили детей без спецустройств, а также на 13 водителей без ОСАГО.

В мероприятии было задействовано 42 экипажа ГАИ.

Напомним, в целях профилактики вождения в пьяном виде с 18:00 29 сентября по 2:00 30 сентября на территории Волгоградской области дорожные полицейские провели специальный рейд.

Полина Макарова

ФОТО: ГУ МВД России по региону