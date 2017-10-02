По дороге в Волгоград пропал 40-летний житель Суровикино

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, проводится процессуальная проверка по факту безвестного исчезновения 40-летнего жителя города Суровикино - Соколова Станислава Евгеньевича.

28 августа этого года около 16:00 мужчина на служебном автомобиле отправился из Суровикино в Волгоград и больше его никто не видел.

2 сентября автомобиль, на котором уехал разыскиваемый, с находящимися внутри замка зажигания ключами, обнаружили на автостоянке по улице Козловской в Волгограде.

На вид Евгению 35-40 лет, его рост 160-174 см., полного телосложения. Лицо круглое, лоб средний, глаза серые, волосы светло-русые коротко стриженные, кожа у мужчины смуглая.

Из особых примет у Евгения имеется татуировка на левой части груди сверху в виде квадрата, в котором есть надпись на религиозную тему.

В день исчезновения мужчина был одет в футболку темно-синего цвета, джинсовые бриджи синего цвета, кроссовки темного цвета.

Следственные органы обращаются ко всем, кто располагает какими-либо сведениями о месте нахождения Евгения Соколова или последнем месте его пребывания, с просьбой сообщить эту информацию в полицию.

Надира Коннова

ФОТО: СУ СКР по Волгоградской области