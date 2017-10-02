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|В Волгограде нашли виновника нефтяного разлива
|Скандалы и ЧП
|02.10.2017 15:52
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Правоохранители нашли источник сброса нефтепродуктов в Волгу в Красноармейском районе.
За нарушение требований к охране водных объектов в отношении должностного и юридического лица ООО «СК Енисей», которым принадлежит данное транспортное средство, составлены два протокола. Административное производство по этому делу продолжается.
Отметим, что помимо этого, ООО «СК Енисей» назначили еще один штраф уже за нарушение статьи о самовольном занятии водного объекта или его части, либо использование их без документов.
Между тем, поиск виновных в появлении другого нефтяного пятна вдоль берега Волги продолжается. Напомним, в сентябре в Красноармейском районе Волгограда был обнаружен нефтяной шлейф, который растянулся почти на 2 километра недалеко от входа в Волго-Донской канал напротив памятника Ленину. Его ширина местами достигала метровой величины.
Полина Макарова
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