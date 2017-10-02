Правоохранители нашли источник сброса нефтепродуктов в Волгу в Красноармейском районе.



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального управления Росприроднадзора, поиск виновных в появлении 19 июля 2017 года нефтяного пятна в Волге успешно завершился. Так, установлено, что сброс нефтесодержащей смеси произвели с судна «Ленск» в границах Сарептского затона Красноармейского района Волгограда.

За нарушение требований к охране водных объектов в отношении должностного и юридического лица ООО «СК Енисей», которым принадлежит данное транспортное средство, составлены два протокола. Административное производство по этому делу продолжается.

Отметим, что помимо этого, ООО «СК Енисей» назначили еще один штраф уже за нарушение статьи о самовольном занятии водного объекта или его части, либо использование их без документов.

Между тем, поиск виновных в появлении другого нефтяного пятна вдоль берега Волги продолжается. Напомним, в сентябре в Красноармейском районе Волгограда был обнаружен нефтяной шлейф, который растянулся почти на 2 километра недалеко от входа в Волго-Донской канал напротив памятника Ленину. Его ширина местами достигала метровой величины.

Полина Макарова

ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»