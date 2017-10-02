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|В Волгограде молодой человек за одно утро совершил четыре преступления
|Скандалы и ЧП Волгоград
|02.10.2017 16:05
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в воскресенье, 1 октября в полицию поступило сразу четыре звонка от жителей Красноармейского района о совершенных разбойных нападениях.
Первое преступление произошло ранним утром. В 04:40 в помещении АЗС, расположенной на ул. Довженко, зашел неизвестный. Молодой человек, угрожая оператору предметом, похожим на пистолет, похитил радиостанцию и скрылся с места преступления.
Второе преступление неизвестный совершил на остановке общественного транспорта "Кинотеатр "Юбилейный"". Схожий по приметам молодой человек, угрожая 28-летнему местному жителю предметом, похожим на пистолет, похитил у него 200 рублей.
Информация о третьем разбойном нападении поступила в полицию от 45-летнего жителя дома по проспекту Героев Сталинграда. Преступник, угрожая теперь уже и ножом, похитил у мужчины 300 рублей, после чего скрылся.
И последнее, четвертое преступление, произошло через несколько минут на улице Фадеева. В 6:00 злоумышленник подбежал к 61-летнему мужчине, который гулял с собакой, и приставил к его животу нож. Незнакомец потребовал отдать ему деньги. Когда он получил ответ, что денег нет при себе, преступник, не убирая нож, завел потерпевшего в его квартиру. Там злоумышленник забрал ключи от "Хендэ Санта Фе" и скрылся на ней в неизвестном направлении.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий автомобиль удалось обнаружить недалеко от места совершения последнего преступления. Именно там и был задержан подозреваемый. Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений 24-летний житель Светлоярского района Волгоградской области.
У задержанного изъяли похищенные деньги, а также два ножа и зажигалку в форме пистолета.
- Установлено, что преступления задержанный совершил, находясь под воздействием наркотических средств, - отметили в ведомстве.
По всем фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемому может грозить до 12 лет лишения свободы. В настоящее время молодой человек находится под стражей.
Надира Коннова
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